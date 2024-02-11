Голберг выиграл масс-старт классическим стилем на этапе КМ в Канаде, Клебо стал вторым

Норвежский лыжник, четырёхкратный чемпион мира Пол Голберг выиграл масс-старт классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира в Канморе (Канада). На финише спортсмен на 0,2 секунды опередил своего соотечественника, пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. Замкнул тройку лидеров ещё один представитель Норвегии, Маттис Стенсхаген, который проиграл Голбергу 0,5 секунды.

Отметим, что четвёртым к финишу пришёл текущий лидер общего зачёта Кубка мира Харальд Эстберг Амундсен, также представляющий Норвегию. Он уступил Голбергу 0,6 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й этап, Канмор

Мужчины. Масс-старт классическим стилем, 20 км

1. Пол Голберг (Норвегия) — 52:10,7.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 0,2 секунды.

3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +0,5.