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Фото: награждение Большунова, Спицова и Коростелёва после разделки на Спартакиаде-2024

В Тюмени в рамках соревнований Спартакиады сильнейших — 2024 завершилась гонка на 10 км свободным стилем у мужчин.

Золото и бронза по итогам гонки достались представителям Архангельской области Александру Большунову и Савелию Коростелёву соответственно. Серебряная медаль Спартакиады у Дениса Спицова, представляющего Тюменскую область.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменов.

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Свободный стиль, 10 км. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 22.04,0.

2. Денис Спицов (Тюменская область) +16,2.

3. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +20,1.

4. Антон Тимашов (Республика Татарстан) +38,4.

5. Артём Мальцев (Тюменская область) +50,9.

6. Иван Якимушкин (Тюменская область) +56,8.

7. Никита Денисов (Алтайский край) +59,4.

8. Егор Митрошин (Москва) +59,6.

9. Алексей Червоткин (Архангельская область) +1.04,7.

10. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +1.05,2.