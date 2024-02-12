Сергей Устюгов не примет участия в эстафетах Спартакиады-2024

Олимпийский чемпион российский лыжник Сергей Устюгов не выйдет на старт эстафетных гонок в Тюмени в рамках Спартакиады сильнейших — 2024. Об этом спортсмен сообщил в своём телеграм-канале.

«Хочу сразу сказать по эстафетам. Эстафеты я не бегу, ни большую, ни спринтерскую. Буду тренироваться, восстанавливаться, чтобы дойти полтинник. На полтиннике я выйду погулять, так как для меня гонок много, а я ещё не такой сильно готовый, как хотелось бы», — сказал Устюгов.

На прошедшей в понедельник, 12 февраля, гонке на 10 км свободным стилем Сергей Устюгов пришёл к финишу 11-м, преодолев дистанцию за 23.10,1 секунды, уступив победителю Александру Большунову 1.06,1 секунды. Всего в гонке финишировал 171 спортсмен.