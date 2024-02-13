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Фото: награждение призёров мужской эстафеты Спартакиады-2024

Фото: награждение призёров мужской эстафеты Спартакиады-2024
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Сегодня, 13 февраля, на соревнованиях по лыжным гонкам в Тюмени, проходящих в рамках Спартакиады сильнейших — 2024, состоялась мужская эстафета. Обладателями золотых медалей стали лыжники сборной Республики Татарстан. Серебро у команды Республики Коми, бронзу завоевала сборная Тюменской области.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменов.

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.
Эстафета. Мужчины

1. Республика Татарстан (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов) — 1:17.41,0.
2. Республика Коми (Евгений Семяшкин, Ермил Вокуев, Илья Порошкин, Илья Семиков) — отставание 0,1 секунды.
3. Тюменская область (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов, Артём Мальцев) +0,8.

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