«Я думал, что меня не поставят в эстафету». Ларьков — о результатах на Спартакиаде

Российский лыжник Андрей Ларьков, представляющий Республику Татарстан прокомментировал свои результаты на Спартакиаде сильнейших — 2024 до победной эстафеты, завершившейся во вторник, 13 февраля.

«Заслуживаю ли я места в эстафете? Конечно, первые две гонки на Спартакиаде у меня не удались. Хотелось в десятке бежать. Вроде есть необходимый опыт, но тем не менее. Чего-то не хватает. Я думал, что меня не поставят в эстафету. Но раз поставили, то ладно. Всегда готов её бежать. Эстафету бегаю вообще по-другому», — сказал Ларьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, 10 февраля в скиатлоне на 20 км Ларьков занял 24-е место и пришёл к финишу 25-м в гонке на 10 км свободным стилем 12 февраля.