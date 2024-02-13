Эмма Рибом возвращается на КМ после травмы

Несколько недель назад шведская лыжница Эмма Рибом получила на тренировке травму, из-за чего не смогла выступить на 10-м этапе Кубка мира в эти выходные, но на этой неделе она выступит в Канморе ( Канада) и далее поедет в Миннеаполис (США). Об этом сообщает Expressen.

Рибом наложили швы на колено, но она готова участвовать в спринтерской дистанции 13 февраля. По словам лыжницы, вновь вернуться к соревнованиям — это весело.

Спортсменка будет стартовать под восьмым номером. В личном зачёте она на седьмом месте и третья среди шведских лыжниц.

Напомним, что Рибом часто оказывается одной из первых в четвертьфинальных и полуфинальных забегах дистанций. В финальной гонке зачастую остаётся буквально в шаге от пьедестала почёта. Так в спринте в Гомсе она стала пятой, а в Оберхофе шестой, хотя ранее приезжала к финишу в тройке лучших.