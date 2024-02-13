Линн Сван выиграла спринт на КМ. Шистад вторая с отрывом в две секунды

Сегодня, 13 февраля завершился финал спринта на 1,4 км среди женщин классическим стилем в рамках 10-го этапа Кубка мира в Канморе (Канада). Победу в нём одержала шведская лыжница Линн Сван, придя к финишу с результатом 3.12,2.

Второе место за норвежкой Кристине Шистад, она отстала от соперницы всего на 2,1 секунды. Ровно на столько же от серебра отстала ещё одна шведка Йонна Сундлинг.

Эмма Рибом, для которой это был первый старт после травмы и перерыва, финишировала шестой из шести спортсменок, который дошли до финала.

Отметим, что всего две лыжницы были из Финляндии и Норвегии, остальные финалистки представляли сборную Швеции, которая удерживает преимущество среди женской части стартов. Среди мужчин чаще всего на пьедестале почёта появляются норвежские спортсмены.