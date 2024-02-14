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Истомина и Степанова выиграли квалификацию командного спринта у женщин

Истомина и Степанова выиграли квалификацию командного спринта у женщин
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14 февраля состоялась квалификация женского командного спринта в рамках Спартакиады сильнейших — 2024.

Первое время по результатам пролога показала сборная Архангельской области (Мария Истомина и Вероника Степанова). Суммарно спортсменки преодолели дистанцию за 7.10,79 секунды. На втором месте лыжницы из команды Свердловской области, третье место в квалификации женского командного спринта заняла первая команда Тюменской области.

Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших-2024. Тюмень
Женщины. Командный Спринт. Свободный стиль. Квалификация
14 февраля 2024, среда. 09:00 МСК
Окончено

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.
Командный спринт, квалификация. Женщины

1. Архангельская область (Мария Истомина, Вероника Степанова) — 7.10,79 секунды.
2. Свердловская область (Наталья Крамаренко, Мария Крамаренко) +1,64.
3. Тюменская область — 1 (Татьяна Сорина, Елизавета Пантрина) +3,78.

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