Истомина и Степанова выиграли квалификацию командного спринта у женщин

14 февраля состоялась квалификация женского командного спринта в рамках Спартакиады сильнейших — 2024.

Первое время по результатам пролога показала сборная Архангельской области (Мария Истомина и Вероника Степанова). Суммарно спортсменки преодолели дистанцию за 7.10,79 секунды. На втором месте лыжницы из команды Свердловской области, третье место в квалификации женского командного спринта заняла первая команда Тюменской области.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Командный спринт, квалификация. Женщины

1. Архангельская область (Мария Истомина, Вероника Степанова) — 7.10,79 секунды.

2. Свердловская область (Наталья Крамаренко, Мария Крамаренко) +1,64.

3. Тюменская область — 1 (Татьяна Сорина, Елизавета Пантрина) +3,78.