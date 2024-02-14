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Большунов и Коростелёв выиграли пролог командного спринта у мужчин

14 февраля в Тюмени прошла квалификация мужского командного спринта в рамках Спартакиады сильнейших — 2024.

Первое время по результатам квалификации показала сборная Архангельской области (Александр Большунов и Савелий Коростелёв). Суммарный результат спортсменов составил 5.58,19 секунды.

Второе место в прологе заняла вторая команда Москвы, третье место по итогам квалификации у первой сборной Челябинской области.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Командный спринт, квалификация. Мужчины

1. Архангельская область (Александр Большунов, Савелий Коростелёв) — 5.58,19 секунды.

2. Москва — 2 (Константин Тиунов, Егор Митрошин) +4,33.

3. Челябинская область — 1 (Данила Карпасюк, Владислав Вечканов) +4,62.