Большунов и Коростелёв выиграли пролог командного спринта у мужчин

14 февраля в Тюмени прошла квалификация мужского командного спринта в рамках Спартакиады сильнейших — 2024.
Первое время по результатам квалификации показала сборная Архангельской области (Александр Большунов и Савелий Коростелёв). Суммарный результат спортсменов составил 5.58,19 секунды.
Второе место в прологе заняла вторая команда Москвы, третье место по итогам квалификации у первой сборной Челябинской области.
Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.
Командный спринт, квалификация. Мужчины
1. Архангельская область (Александр Большунов, Савелий Коростелёв) — 5.58,19 секунды.
2. Москва — 2 (Константин Тиунов, Егор Митрошин) +4,33.
3. Челябинская область — 1 (Данила Карпасюк, Владислав Вечканов) +4,62.