Митрошин: когда Большунов на четвёртом этапе стал уходить, подумал, что пришла беда

Российский лыжник Егор Митрошин прокомментировал выступление в командном спринте на Спартакиаде сильнейших — 2024. Команда Москвы, в составе которой выступили Митрошин и Константин Тиунов, заняла второе место.

«Конечно, верил, что Ваню Горбунова можно взять на финише, мы все люди. Я знал, что можно бороться. Я сделал всё возможное и получилось выиграть. Спасибо сервисменам за отличные лыжи. Atomic не подвели, третий день уже на них бегу.

Получается, в этом году я подтянул спринт. Пока что только коньковый. Спасибо большое сокомандникам-спринтерам, таким, как Костя Тиунов. Мне с ним удалось хорошо пробежать командный спринт, чему я очень рад.

С Большуновым очень тяжело бороться. Александр тактически грамотно всё проходит — с одного ускорения он может далеко убежать. Когда он на четвёртом этапе стал уходить, немножко подумал, что пришла беда. Я не был прям за ним, упёрся в первого, а Большунов просто уехал. Не успел подхватить ускорение. Не то чтобы мне помешали. Я, мне кажется, даже не смог бы подхватить прыть Большунова (смеётся), но хотя бы попытался посильнее.

Мне в холод тяжелее бегать, чем в тепло. Результат говорит об обратном? Это всё лыжи. На мне не много слоёв одежды: тёплое термобелье, термотрусы, футболка и тёплые перчатки», — передаёт слова Митрошина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.