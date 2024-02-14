Фото: награждение призёров женского командного спринта Спартакиады-2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В среду, 14 февраля, в Тюмени состоялся женский командный спринт свободным стилем, прошедший в рамках Спартакиады сильнейших — 2024.

Золото соревнований завоевала команда Архангельской области, в составе которой дистанцию преодолевали Мария Истомина и Вероника Степанова. Дуэт завершил гонку с результатом 20.17,4 секунды.

Серебряные медали Спартакиады завоевали лыжницы, представляющие Тюменскую область — Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина. Бронзовыми призёрами соревнований стали Анастасия Доценко и Дарья Непряева (Республика Татарстан).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменок.

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Командный спринт, финал. Женщины

1. Архангельская область (Мария Истомина, Вероника Степанова) — 20.17,4 секунды.

2. Тюменская область — 1 (Татьяна Сорина, Елизавета Пантрина) +9,4.

3. Республика Татарстан — 1 (Анастасия Доценко, Дарья Непряева) +12,3.