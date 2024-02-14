Фото: награждение призёров мужского командного спринта Спартакиады-2024

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В среду, 14 февраля, в Тюмени в рамках Спартакиады сильнейших — 2024 прошёл командный спринт свободным стилем.

Победу в нём одержала команда Архангельской области, в её состав вошли Александр Большунов и Савелий Коростелёв. Серебряные медали завоевали Константин Тиунов и Егор Митрошин, представляющие Москву. Бронза у Сергея Ардашева и Ивана Горбунова (Республика Татарстан).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменов.

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Командный спринт, финал. Мужчины

1. Архангельская область (Александр Большунов, Савелий Коростелёв) — 17.09,6 секунды.

2. Москва — 2 (Константин Тиунов, Егор Митрошин) +4,6.

3. Республика Татарстан — 1 (Сергей Ардашев, Иван Горбунов) +5,2.