Вяльбе — о Спартакиаде: иностранцы нам завидуют

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о соревнованиях по лыжным гонкам в Тюмени, проходящих в рамках Спартакиады сильнейших — 2024. По её словам, внутренние соревнования, проходящие в России, не уступают международным.

«Однозначно, наши соревнования можно сравнивать с международными. Ни для кого не секрет, что иностранцы за нами следят, смотрят на нас. Конечно, они нам завидуют. Сейчас мы проводим Спартакиаду в прекрасном центре в Тюмени, у нас шикарная трасса, отличные условия, всё супер», — цитирует Елену Вяльбе ТАСС.

Также трёхкратная олимпийская чемпионка рассказала о личном отношении к международным соревнованиям.

«Мне они неинтересны. Я не слежу за ними, не смотрю, ничего не знаю», — добавила Вяльбе.