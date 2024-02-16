Юрий Бородавко о погодных условиях на марафон: не хотелось бы того, что случилось в 1983-м

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко поделился мнением о том, что мужской марафон на 50 км на Спартакиаде сильнейших – 2024 в Тюмени пройдёт в предельно допустимую температуру (примерно минус 20-22 градуса).

«Когда я был спортсменом, то пробежал самый жёсткий марафон в своей жизни. Это было в 1983-м. Мы тогда были на сборе в достаточно мягких условиях в Бакуриани, а затем спустились в Минск, где проходил этап Кубка СССР. Стартовали при температуре примерно минус 20 градусов. Поморозились абсолютно все – пальцы на ногах и руках, уши, носы. Помню, у Сан Саныча Завьялова одно ухо было настолько обморожено, что потом превратилось в огромный волдырь. Тогда не было баффов, мы придумывали какие-то наушники, но они не спасали. Ситуация была экстремальной, а последствия – очень болезненные. У меня были отморожены верхние фаланги абсолютно всех пальцев на руках. Когда я снял перчатки, то пальцы были даже не белого, а какого-то землистого цвета. «Отходняк» был кошмарный, если честно. Пальцы почернели, я очень долго не мог тренироваться из-за боли. Сейчас погода сопоставимая. Такая же температура, такое же яркое солнце. Но повторения той ситуации из 1983 года очень бы не хотелось – спортсменов нужно беречь. Решение о том, стоит ли сокращать дистанцию – только прерогатива жюри», – сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Марафон на 50 км у мужчин запланирован на 17 февраля, старт гонки – в 10:15 мск. В заявке на гонку 89 участников.