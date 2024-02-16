Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Я удивлён!» Сидоров — о команде, которая прошла все огневые рубежи без промахов

«Я удивлён!» Сидоров — о команде, которая прошла все огневые рубежи без промахов
Аудио-версия:
Комментарии

Российский биатлонист, представляющий Красноярский край на Спартакиаде-2024, Евгений Сидоров заявил, что не ожидал от команды, что никто не уйдёт на дополнительный штрафной круг без промахов.

«Я удивлён! Я думал, как пройти чисто свои два рубежа. А тут команда так хорошо отстрелялась. Это было что-то.
Когда я собирался на свой этап, то даже не знал, что мы идём чисто по стрельбе. Всякое ведь могло случиться, когда мне передавали эстафету. Я мог проиграть, застрелиться. Думал над тем, как всё сделать правильно и отстоять призовое место», — рассказал Сидоров в беседе с корреспондентом чемпионата Батразом Томаевым.

Напомним, сегодня завершилась смешанная эстафета по биатлону в рамках Спартакиады сильнейших — 2024. Победу в ней одержала команда Свердловской области, пришедшая с результатом 1:06.35,9 и 10 промахами, второй стала сборная Московской области, отставшая от лидера на 13,9 секунды и восемь раз промахнувшаяся на огневых рубежах. Третье место у команды Красноярского края, в составе которой был Евгений Сидоров — отставание 20,4 секунды.

Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Смешанная эстафета
16 февраля 2024, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Свердловская область
2
Московская область
3
Красноярский край
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android