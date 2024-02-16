«Я удивлён!» Сидоров — о команде, которая прошла все огневые рубежи без промахов

Российский биатлонист, представляющий Красноярский край на Спартакиаде-2024, Евгений Сидоров заявил, что не ожидал от команды, что никто не уйдёт на дополнительный штрафной круг без промахов.

«Я удивлён! Я думал, как пройти чисто свои два рубежа. А тут команда так хорошо отстрелялась. Это было что-то.

Когда я собирался на свой этап, то даже не знал, что мы идём чисто по стрельбе. Всякое ведь могло случиться, когда мне передавали эстафету. Я мог проиграть, застрелиться. Думал над тем, как всё сделать правильно и отстоять призовое место», — рассказал Сидоров в беседе с корреспондентом чемпионата Батразом Томаевым.

Напомним, сегодня завершилась смешанная эстафета по биатлону в рамках Спартакиады сильнейших — 2024. Победу в ней одержала команда Свердловской области, пришедшая с результатом 1:06.35,9 и 10 промахами, второй стала сборная Московской области, отставшая от лидера на 13,9 секунды и восемь раз промахнувшаяся на огневых рубежах. Третье место у команды Красноярского края, в составе которой был Евгений Сидоров — отставание 20,4 секунды.