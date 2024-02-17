Большунов выиграл марафон классическим стилем на Спартакиаде-2024, Устюгов стал 20-м

В Тюмени прошёл мужской марафон на 50 км классическим стилем в рамках соревнований лыжников на Всероссийской Спартакиаде сильнейших – 2024. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов. Вторым к финишу изнурительной гонки пришёл чемпион мира среди молодёжи 25-летний Сергей Ардашев. Тройку призёров замкнул 20-летний Савелий Коростелёв.
Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших, Тюмень. Марафон, классический стиль, 50 км. Мужчины
1. Александр Большунов — 2:17,12,2.
2. Сергей Ардашев — отставание 0,4 секунды.
3. Савелий Коростелёв +0,6.
4. Константин Тиунов +0,9.
5. Илья Семиков +1,0.
6. Алексей Червоткин +1,4.
Стоит отметить, что олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов в данной гонке занял 20-е место. Он отстал от Большунова почти на четыре минуты
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