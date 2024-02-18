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Евгения Крупицкая одержала победу в гонке на 50 км классикой на Спартакиаде-2024

Евгения Крупицкая одержала победу в гонке на 50 км классикой на Спартакиаде-2024
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В Тюмени в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» прошла последняя лыжная гонка в рамках Спартакиады сильнейших — 2024.

В женском масс-старте на 50 км классическим стилем победу одержала Евгения Крупицкая, преодолевшая дистанцию за 2:35.49,4 секунды.

Серебро Спартакиады в марафоне у Татьяны Сориной. Бронзовую медаль завоевала Анастасия Кулешова.

Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших-2024. Тюмень
Женщины. Масс-старт. Классический стиль 50 км
18 февраля 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
2:35:49.4
2
Татьяна Сорина
Тюменская область
+0.40
3
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+4.50

Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших, Тюмень. Марафон, классический стиль, 50 км. Женщины

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 2:35.49,4 секунды.
2. Татьяна Сорина (Тюменская область) +0,4.
3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +4,5.
4. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +1.07,9.
5. Ольга Царёва (Республика Коми) +2.20,4.
6. Алиса Жамбалова (Тюменская область) +3.01,4.

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