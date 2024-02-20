Елена Вяльбе — о «Гонке Легкова»: готова стать ведущей

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об организованной ей ежегодной лыжной гонке и сообщила, что посетит юбилейную десятую «Гонку Легкова», которая состоится 23-24 февраля 2024 года в Пересвете (Московская область).

«Я тоже когда-то в далёком 1989-м тоже начала проводить свою гонку и за всю историю была только одна отмена – из-за пандемии, а дважды я не присутствовала. Конечно, у меня не такой масштаб и без такой крупной рекламы. Туда собираются ближайшие районы нашей области, но собирается около тысячи человек. Меня уже магаданские руководители просили объединить «Лыжню Вяльбе» с «Лыжнёй России», потому что на «Лыжню России» такое количество не выходит. Но я с этим категорически не согласна, и мы в апреле заканчиваем сезон своей гонкой.

Свои гонки проводят Николай Семёнович Зимятов и Александр Александрович Завьялов. Гонка Легкова – более масштабное мероприятие, которое Саша в современных условиях смог раскрутить. Я впервые за 10 лет приеду на его гонку, поскольку так получалось, что мы обычно были на этапах Кубка мира. Я абсолютно искренне предложила ему стать ведущей на стадионе, надеюсь, у меня это получится. Я всегда всё делаю с сердцем и душой. Моя внучка Ангелина тоже зарегистрировалась и побежит эту гонку. Это говорит о том, что преемственность поколений тоже есть.

Главное – не гнаться за каким-то пафосом, нужно всё делать спокойно. А то когда забираешься на вершину, что ещё можно придумать? Может быть, стоит подумать над идеей лыжного фестиваля в виде многодневки, который проходил бы в разных регионах России, а то и в разных странах", — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.