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Губерниев: Скинстад хоть и дурачок, но прав — победы Большунова спланированы Бородавко

Губерниев: Скинстад хоть и дурачок, но прав — победы Большунова спланированы Бородавко
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание норвежского эксперта Петтера Соленг Скинстада, который ранее заявил, что победы российского лыжника Александра Большунова на этапах Кубка России и Спартакиаде сильнейших — 2024 были заранее спланированы.

«Скинстад просто дурачок. Как можно комментировать выступления дурачка? Конечно, победы Большунова были спланированы. Хоть Скинстад и дурачок, но здесь он прав — победы Большунова были спланированы Юрием Бородавко, тренерской работой и одарённостью Большунова. На каждый роток не накинешь платок.

Он должен быть счастлив, что под раздачу не попали норвежцы, потому что Большунов находится в своей лучшей форме, даже несмотря на болезни. Может быть, не столь впечатляющей была победная серия, но то, что он самый лучший и одарённый лыжник XX и XXI веков — это факт. Поэтому, как было в «Буратино»: «На дурака не нужен нож. Ему в три короба наврёшь, и делай с ним что хошь!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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