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Панжинский: к словам Скинстада про Большунова можно относиться как к словам сумасшедшего

Панжинский: к словам Скинстада про Большунова можно относиться как к словам сумасшедшего
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года лыжник Александр Панжинский прокомментировал высказывание норвежского эксперта Петтера Соленг Скинстада, который ранее заявил, что победы российского лыжника Александра Большунова на этапах Кубка России и Спартакиаде сильнейших — 2024 были заранее спланированы.

«Эти слова глупости и бред. Как можно спланировать что-то заранее в спорте, особенно в лыжных гонках? Кому это нужно? Нельзя сказать однозначно, что победы Большунова, если Скинстад имеет в виду Спартакиаду, дадут определённое развитие или принесут какие-то дивиденды заинтересованным лицам. Спорт интересен и ценен своей непредсказуемостью, когда побеждает сильнейший. Только в таком случае развивается спорт в нашей стране, когда это честная конкуренция и нет никакого подвоха.

Мы счастливы, что у нас есть Александр Большунов, который является двигателем, локомотивом всей сборной России. Я уверен, что остальные ребята также хотят выигрывать и им есть за кем стремиться и тянуться. Поэтому никто специально не будет уступать и отдавать первое место. К таким словам можно относиться лишь как словам сумасшедшего и с улыбкой», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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