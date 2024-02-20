Панжинский: к словам Скинстада про Большунова можно относиться как к словам сумасшедшего

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года лыжник Александр Панжинский прокомментировал высказывание норвежского эксперта Петтера Соленг Скинстада, который ранее заявил, что победы российского лыжника Александра Большунова на этапах Кубка России и Спартакиаде сильнейших — 2024 были заранее спланированы.

«Эти слова глупости и бред. Как можно спланировать что-то заранее в спорте, особенно в лыжных гонках? Кому это нужно? Нельзя сказать однозначно, что победы Большунова, если Скинстад имеет в виду Спартакиаду, дадут определённое развитие или принесут какие-то дивиденды заинтересованным лицам. Спорт интересен и ценен своей непредсказуемостью, когда побеждает сильнейший. Только в таком случае развивается спорт в нашей стране, когда это честная конкуренция и нет никакого подвоха.

Мы счастливы, что у нас есть Александр Большунов, который является двигателем, локомотивом всей сборной России. Я уверен, что остальные ребята также хотят выигрывать и им есть за кем стремиться и тянуться. Поэтому никто специально не будет уступать и отдавать первое место. К таким словам можно относиться лишь как словам сумасшедшего и с улыбкой», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.