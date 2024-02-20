Крянин: норвежцы могут говорить про Большунова всё что угодно — потолкаться-то надо

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал высказывание норвежского эксперта Петтера Соленг Скинстада, который ранее заявил, что победы трёхкратного олимпийского чемпиона, российского лыжника Александра Большунова на этапах Кубка России и Спартакиаде сильнейших — 2024 были заранее спланированы.

«Мне всё равно, что они там высказывают. Что бы там ни говорили, им потолкаться-то надо было. Если у тебя силёнок нет, то ты и выиграть не сможешь. Работа сделана качественно. Сейчас мы имеем преимущество.

Пусть говорят, что хотят. Надо просто встретиться и доказать, кто сильнее. А говорить можно всё что угодно», — сказал Сергей Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.