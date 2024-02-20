Александр Легков: может, я и больной наглухо, но без спорта не могу

Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи, российский лыжник Александр Легков прокомментировал возможность возвращения в профессиональный спорт на примере норвежца Петтера Нортуга.

«Я ничем не хуже Нортуга. Тоже могу бегать и выигрывать на профессиональном уровне. Знаете, у меня времени просто меньше. Я восхищаюсь тем, что он делает. Заезжает в призы. Это круто. Он вернулся, восстал из пепла. Если бы я захотел, то у меня была бы такая возможность. Но не факт, что я этого хочу. Я уже закончил профессиональную карьеру.

Но остаюсь на любительском уровне. Люди в Интернете видят, как я бегаю, катаюсь. Это не пустышка, что я транслирую. Я показываю всё, что происходит со мной в данный момент времени. Тренировка по полтора-два часа. Даже накануне у меня не было времени перед вылетом с Алтая. А я говорю Юлии (Ступак — прим. «Чемпионата»), чтобы мы пошли тренироваться. На улице было -23. Сказал, чтобы все сели в машины и подождали. Но я проехал 16 км. Сейчас я думаю о «Гонке Легкова», а если её нет, то я должен просто тренироваться. Может я и больной наглухо, но я без спорта не могу. Если уходить в спорт вновь, то мне нужно закрывать всё. Я так не могу. Буду стараться успевать везде, но лучше бежать ниже среднего. Если я поеду на месячный сбор и начну тренироваться два-три раза в неделю, например, по планам Егора Сорина, попаду в топ-6", — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.