«После победы я полтора часа рыдал в подушку». Александр Легков — о золоте Сочи-2014

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал об эмоциях, которые испытал после победы в лыжном марафоне на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

«После победы я остался сам с собой и прорыдал полтора часа в подушку в своём номере в олимпийской деревне. Я не просто плакал, а ревел. Громко и сильно. Этого никто не видел, потому что я был один в комнате. Тем не менее такое было. Тогда всё и пролетело в голове – вся моя карьера. Все победы, неудачи, разногласия в семейной жизни… Всё это летело и летело. На каждом этапе я ревел не останавливаясь. Это всё должно было выйти наружу, пока меня не повезли на награждение. Туда я уже поехал абсолютно пустым с точки зрения эмоций в ожидании того, что сейчас произойдёт главное событие в моей жизни», — сказал Легков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.