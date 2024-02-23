«Оказалось, что я прыгнул в последний вагон и забрал своё». Легков — о золоте Сочи-2014

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказался о значимости золотой медали, выигранной им в лыжном марафоне на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

«Тогда я полностью был в спорте, полностью настроен на гонку и не думал, что это мой последний шанс. Хотя, наверное, такие мысли были, просто я их тогда не зафиксировал. По итогу же оказалось, что я прыгнул в последний вагон и забрал своё, ведь на следующую Олимпиаду меня не пустили. Теперь феерит наша молодёжь. Они носятся как умалишённые (смеётся). Но в жизни всё складывается так, как и должно быть», — сказал Легков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, в мужском лыжном марафоне на ОИ-2014 был российский пьедестал: Легков стал победителем, серебро завоевал Максим Вылегжанин, а бронзовым призёром стал Илья Черноусов.