«На моём сердце рубец». Легков — о том, как у него чуть не отняли золото Игр-2014 в Сочи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал о борьбе за сохранение золотой медали ОИ-2014 в Сочи.

«Эти хорошие эмоции я пытался и буду пытаться найти в жизни. Но у меня были и другие эмоции – такие же сильные и острые. Когда меня лишали золотой медали. Эти отрицательные эмоции по силе были такие же, как после финиша и на награждении. Эти эмоции я пытаюсь забыть, но на моём сердце, кажется, есть рубец. Надеюсь, что в плане здоровья на моей жизни это не скажется.

Сейчас слёзы вновь наворачиваются. Но не от того, что я вспоминаю то, как выигрывал в Сочи. А от того, что мне пришлось пережить дальше. Как мне пришлось выиграть эту Олимпиаду ещё раз. И я её выиграл. Вот от этого хочется плакать до сих пор. Я благодарен всем, кто поддерживал меня в то время. Знаю, что болельщики устраивали флешмобы, переживали – это дорогого стоит. Потому я и сейчас с ними через комментирование лыжных гонок. Постоянно ловлю адреналин – везде и всюду», — сказал Легков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.