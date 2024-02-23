Легков вспомнил, о чём подумал сразу после того, как выиграл золото на ОИ-2014 в Сочи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал, о чём подумал после победы в лыжном марафоне на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

«Ну, сейчас можно сказать. Первое, что пронеслось у меня в голове, – да ну нафиг, но вы поняли, какое тут слово (улыбается), неужели я это сделал?! И сразу после этого – теперь я буду жить и спать всю жизнь спокойно, я выиграл эту медаль на своём здоровье. Символично или не символично, что фразы эти промелькнули одна за другой, но именно так и было», — сказал Легков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, в мужском лыжном марафоне на ОИ-2014 был российский пьедестал: Легков стал победителем, серебро завоевал Максим Вылегжанин, а бронзовым призёром стал Илья Черноусов.