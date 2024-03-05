Бессмертных рассказал, за сколько продаёт автомобиль, подаренный за медаль ОИ-2014

Российский лыжник и серебряный призёр Олимпиады-2014 Александр Бессмертных заявил, что решил продать автомобиль, который ему подарили после соревнований, но машина требует ремонта.

Фото: Личный архив Александра Бессмертных

«Пришло время продать свой олимпийский подаренный автомобиль! Последний год были мысли о продаже, но случилась беда, заклинил двигатель. На морозе на ходу выдавило масло, и машина встала. Нужен контрактный двигатель, ставить непонятно что не хочу, так как про него никто не будет ничего потом знать. Хочется, чтобы всё было по‑честному, как в лыжных гонках!

Так что, кто желает приобрести и отремонтировать уникальную машину, пишите. Цена 2,5 миллиона рублей. Это не просто машина, это история! Помните об этом», — написал Бессмертных в своих соцсетях.

Напомним, лыжник завоевал серебро в эстафете, а помимо этого, три раза становился чемпионом мира и призёром этапов Кубка мира.