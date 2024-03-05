На Югорский марафон зарегистрировались 2500 участников

Почти 2500 спортсменов из разных стран мира зарегистрировались на XI Югорский лыжный марафон, который пройдёт 6 и 7 апреля при поддержке группы ВТБ.

Как сообщили организаторы марафона, в числе участников любители лыжных гонок из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, ОАЭ, Египта и Ирана. Из России большинство заявок подано из Югры, Свердловской, Тюменской областей, Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа.

На главную дистанцию марафона – 50 км свободным стилем – зарегистрировались более 600 спортсменов.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года. В рамках соревнований можно пробежать разные дистанции – 5, 25 и 50 км.