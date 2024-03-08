«После финиша видела девочек в крови». Лыжница — о завале на Спартакиаде в Сочи

Одна из участниц масс-старта на 10 км классическим стилем на Спартакиаде учащихся в Сочи рассказала о завале, произошедшем во время гонки.

«Мы стартовали не в лучшую погоду – на трассе каша, снег шёл с утра, видимость очень плохая. На трассе есть длинный-длинный спуск, где развивается высокая скорость. Я оказалась в конце пелотона и уже в начале спуска поняла – что-то случилось, потом увидела – замес. Пришлось падать, потому что проезжать по лежащим – это не вариант. Я упала на руку, но инвентарь сохранила, а потому встала и продолжила гонку.

На втором круге на том же самом спуске я тоже упала, потому что устоять было просто невозможно на так называемой трассе, которая была просто перепахана. Я плужила, но это не помогло, потому что скорость очень высокая. На этот раз сильно ударилась головой, сломала очки. На адреналине как-то смогла финишировать, но вообще не понимала, что происходит, голова кружилась. Сойти с дистанции было просто обидно.

После финиша видела девочек в крови, трасса на этом спуске тоже была в крови. В больнице мне всего лишь сделали рентген головы, после которого сказали, что три дня просто ничего не делать, валяться в постели и телек смотреть – никаких тренировок и тем более гонок. Две оставшиеся гонки в пролёте – спринт и эстафета. Но у меня и рука повреждена, и нос разбит, а на это даже никто не смотрел и не прикоснулся, чтобы понять, что не так. Разве так можно? Мне сказали – ну завтра приедешь, посмотрим. Организация в плане медицины в Сочи плохая», — сказала одна из участниц гонки в интервью корреспонденту «Чемпионата».