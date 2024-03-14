Шведская лыжница оценила собственные шансы на победу в общем зачёте Кубка мира

Победительница этапов Кубка мира, шведская лыжница Линн Сван оценила собственные шансы на победу в общем зачёте. Своим мнением спортсменка поделилась накануне финального этапа КМ в Фалуне (Швеция).

«Борьба за победу в общем зачёте была одной из моих главных целей перед началом сезона. Но я думаю, что если у меня есть хоть какие-то шансы на победу, я должна проходить гонку за гонкой и показывать хорошие результаты на этом пути.

Осталось три гонки и всё может случиться. У меня есть желание победить», — приводит её слова SVT.

Лидером общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам — 2023/2024 является американская спортсменка Джессика Диггинс. На данный момент она набрала 2490 очков. Линн Сван отстала от неё на 102 очка. А на третьем месте идёт другая шведская спортсменка Фрида Карлссон.