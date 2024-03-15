Майя Дальквист объяснила, почему решила переехать в Норвегию накануне ЧМ-2025

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр шведская лыжница Майя Дальквист рассказала о том, что ей даст переезд в Тронхейм (Норвегия). По словам спортсменки, смена места жительства способна поднять мотивацию. Переезд из Фалуна (Швеция) в город, где пройдёт мировое первенство, должен состояться летом этого года.

«Что мне даст этот переезд? Это обеспечит новый уровень мотивации. Меня очень мотивирует просто возможность тренироваться на трассе и увидеть что-то новое.

Я люблю Фалун, и коллектив здесь очень хороший, так что у переезда есть и много отрицательных сторон. Но я могу проехать здесь каждый круг с завязанными глазами и вернуться назад по трассе, потому что я точно знаю, как она проходит. Я прожила здесь десять лет. Пришло время для чего-то нового», — сказала спортсменка в интервью SVT.

Майя Дальквист является двукратной чемпионкой мира (2019, 2022) в командном спринте. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в Тронхейме (Норвегия) с 26 февраля по 9 марта 2025 года.