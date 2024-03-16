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Бородавко отреагировал на 54-е место Терентьева в квалификации спринта на ЧР

Бородавко отреагировал на 54-е место Терентьева в квалификации спринта на ЧР
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил провал своего подопечного Александра Терентьева в прологе конькового спринта на чемпионате России – 2024 в Малиновке.

Напомним, бронзовый призёр личного спринта на Олимпиаде-2022 Терентьев занял в квалификации спринта на ЧР лишь 54-е место.

«Он достаточно долго болел. После выздоровления провели сбор, там были небольшие сбои у него по тренировкам. На гонке Легкова он тоже не стартовал по болезни. Это не дало ему набрать оптимальную форму. И сегодня мы наблюдаем последствия болезни и растренировку. Мышцы не готовы. Но он один из сильнейших спринтеров, он ещё должен и будет показывать хорошие результаты», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

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