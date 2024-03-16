Нисканен выиграла гонку на 10 км классикой на этапе Кубка мира в Фалуне, Диггинс стала 5-й

В Фалуне (Швеция) прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках заключительного, 15-го этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победительницей стала многократный призёр ОИ финская спортсменка Кертту Нисканен. Второй результат продемонстрировала её соотечественница Юханна Матинтало. Тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка 2022 года в спринте, четырёхкратная чемпионка мира шведка Йонна Сундлинг.
Лыжные гонки. Кубок мира – 2023/2024, 15-й этап, Фалун. Гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль. Женщины
1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 30.01,3.
2. Юханна Матинтало (Финляндия) — отставание 4,2 секунды.
3. Йонна Сундлинг (Швеция) +10,0.
Отметим, что лидер Кубка мира американка Джессика Диггинс в данной гонке заняла пятое место, отстав от лидера на 23,1 секунды.
- 16 марта 2024
-
14:45
-
14:30
-
14:23
-
14:14
-
14:14
-
13:57
-
13:50
-
13:35
-
12:46
-
11:49
-
11:38
-
11:27
-
11:16
-
10:54
-
10:54
-
10:28
-
09:33
-
00:25
- 15 марта 2024
-
23:31
-
22:55
-
22:55
-
20:23
-
20:02
-
18:35
-
18:34
-
18:23
-
15:17
-
14:36
-
13:18
-
13:02
-
12:22
-
11:50
-
11:42
-
11:15
-
09:26