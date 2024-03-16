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Нисканен выиграла гонку на 10 км классикой на этапе Кубка мира в Фалуне, Диггинс стала 5-й

Нисканен выиграла гонку на 10 км классикой на этапе Кубка мира в Фалуне, Диггинс стала 5-й
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В Фалуне (Швеция) прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках заключительного, 15-го этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победительницей стала многократный призёр ОИ финская спортсменка Кертту Нисканен. Второй результат продемонстрировала её соотечественница Юханна Матинтало. Тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка 2022 года в спринте, четырёхкратная чемпионка мира шведка Йонна Сундлинг.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2023/2024, 15-й этап, Фалун. Гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль. Женщины

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 30.01,3.
2. Юханна Матинтало (Финляндия) — отставание 4,2 секунды.
3. Йонна Сундлинг (Швеция) +10,0.

Отметим, что лидер Кубка мира американка Джессика Диггинс в данной гонке заняла пятое место, отстав от лидера на 23,1 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 15, Фалун, Швеция
Женщины. 10 км. Классический стиль.
16 марта 2024, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Кертту Нисканен
Финляндия
30:01.3
2
Юханна Матинтало
Финляндия
+4.2
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+10.0
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