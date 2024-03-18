«Не стали драматизировать ситуацию». Бородавко высказался о скандальном завале в Сочи

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о своём отношении к произошедшему завалу во время женского классического масс-старта на 10 км на лыжной Спартакиаде учащихся в Сочи.

Напомним, из-за плохой видимости вследствие тумана во время гонки на спуске случился завал, в котором пострадали сразу 14 спортсменок. Они не смогли завершить дистанцию, многие получили повреждения, некоторые – серьёзные травмы.

«Как уже сказал, падения происходят достаточно часто на многих соревнованиях. Многие писали об очень серьёзных последствиях, но пусть люди посмотрят чуть дальше. Буквально через день из тех, кто в Сочи не дошли до конца гонки и были осмотрены врачами, привезены в больницу, только одна спортсменка не вышла на следующий старт. Остальные же соревновались. Поэтому говорить о том, что там случилось что-то неимоверное… Я бы сказал, что это обычный синдром, когда кто-то упал впереди, а идущие дальше лыжницы в масс-старте не знали, что делать. Задние начали наезжать на передних. Если бы эта гонка была с раздельным стартом, не было бы ничего подобного.

Конечно, нас это напрягло. Всё-таки это человеческие судьбы, возникла необходимость госпитализаций. Первая появившаяся информация напрягала, были серьёзные переживания по этому поводу. Но только когда созвонились с ответственными, произошло осознание, что случилось на самом деле, и не стали драматизировать ситуацию. Мы всё-таки переживаем за тех, у кого были травмы, но, как понял, особо переломов как таковых ни у кого не было. Особенно открытых, как писали в начале», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».