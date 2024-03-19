Чемпионат России по лыжным гонкам, женщины: во сколько гонка на 10 км, где смотреть

Сегодня, 19 марта, в Малиновке (Архангельская область) состоится женская гонка на 10 км классическим стилем в рамках Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам — 2024. Начало соревнований — в 10:00 мск.
В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.
10 км, классический стиль. Женщины. Стартовый лист
54. Алёна Баранова (Москва — Томская область).
55. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО).
57. Дарья Непряева (Республика Татарстан).
73. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).
75. Мария Истомина (Архангельская область — Пермский край).
77. Лидия Горбунова (Республика Татарстан).
79. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия).
Чемпионат России по лыжным гонкам завершится 24 марта.
- 19 марта 2024
-
09:25
-
09:15
-
00:14
- 18 марта 2024
-
23:59
-
18:33
-
17:58
-
17:52
-
15:41
-
14:58
-
12:51
-
09:20
- 17 марта 2024
-
21:49
-
20:18
-
20:07
-
19:40
-
19:10
-
18:48
-
18:46
-
17:33
-
17:27
-
17:13
-
16:51
-
14:37
-
13:55
-
13:49
-
13:27
-
13:12
-
12:55
-
12:49
-
12:42
-
12:40
-
12:23
-
12:19
-
12:15
-
11:42