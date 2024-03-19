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Чемпионат России по лыжным гонкам, женщины: во сколько гонка на 10 км, где смотреть

Чемпионат России по лыжным гонкам, женщины: во сколько гонка на 10 км, где смотреть
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Сегодня, 19 марта, в Малиновке (Архангельская область) состоится женская гонка на 10 км классическим стилем в рамках Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам — 2024. Начало соревнований — в 10:00 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.
10 км, классический стиль. Женщины. Стартовый лист

54. Алёна Баранова (Москва — Томская область).
55. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО).
57. Дарья Непряева (Республика Татарстан).
73. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).
75. Мария Истомина (Архангельская область — Пермский край).
77. Лидия Горбунова (Республика Татарстан).
79. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия).

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Женщины. 10 км. Классический стиль
19 марта 2024, вторник. 10:00 МСК
Идёт
1
Ульяна Хомич
Беларусь
2
Ирина Головатюк
Московская область
3
Екатерина Кипяткова
Санкт-Петербург

Чемпионат России по лыжным гонкам завершится 24 марта.

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