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Чемпионат России по лыжным гонкам, женщины: во сколько гонка на 10 км, где смотреть

Сегодня, 19 марта, в Малиновке (Архангельская область) состоится женская гонка на 10 км классическим стилем в рамках Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам — 2024. Начало соревнований — в 10:00 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.

10 км, классический стиль. Женщины. Стартовый лист

54. Алёна Баранова (Москва — Томская область).

55. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО).

57. Дарья Непряева (Республика Татарстан).

73. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).

75. Мария Истомина (Архангельская область — Пермский край).

77. Лидия Горбунова (Республика Татарстан).

79. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия).

Чемпионат России по лыжным гонкам завершится 24 марта.