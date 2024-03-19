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Чемпионат России по лыжным гонкам, мужчины: во сколько гонка на 10 км, где смотреть

Сегодня, 19 марта, в Малиновке (Архангельская область) состоится мужская гонка на 10 км классическим стилем в рамках Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам — 2024. Начало соревнований — в 12:00 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.

10 км, классический стиль. Мужчины. Стартовый лист

12. Дмитрий Жуль (Красноярский край).

14. Иван Горбунов (Республика Татарстан).

24. Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область).

25. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра).

26. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра).

28. Иван Якимушкин (Тюменская область).

30. Илья Порошкин (Республика Коми).

32. Алексей Червоткин (Архангельская область).

34. Илья Семиков (Республика Коми).

36. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

38. Савелий Коростелёв (Архангельская область).

40. Александр Большунов (Архангельская область).

Чемпионат России по лыжным гонкам завершится 24 марта.