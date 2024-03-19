Алина Шестакова объявила о возвращении в лыжные гонки из биатлона

Российская спортсменка Алина Шестакова сообщила о решении вернуться в лыжные гонки после выступлений в биатлоне.

«Да, я решила вернуться в лыжи. Я попробовала себя в биатлоне, поняла, что не моё. Не хватает того адреналина. Хочу сказать, что лыжная подготовка у биатлонисток сейчас на очень высоком уровне. Хотела бы отметить группу Михаила Шашилова, там спортсменки очень много и интенсивно тренируются», — приводит слова Шестаковой ТАСС.

Напомним, Шестакова перешла из лыжных гонок в биатлон в 2023 году. Последний раз спортсменка выступала в соревнованиях по биатлону на этапе Кубка России сезона-2023/2024, который прошёл в январе в Ижевске. В индивидуальной гонке Шестакова допустила 10 промахов и заняла 47-е место, а в спринте на этом этапе Кубка России спортсменка стала 45-й с шестью промахами.

Сегодня, 19 марта, Шестакова выступила в гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке. Спортсменка стала 40-й, отстав от победительницы, лыжницы Анастасии Кулешовой на три минуты.