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Терентьев и Червоткин стали лучшими в квалификации командного спринта на ЧР

Терентьев и Червоткин стали лучшими в квалификации командного спринта на ЧР
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Сегодня, 20 марта, в Малиновке (Архангельская область) состоялась квалификация мужского командного спринта классическим стилем в рамках Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам — 2024. Лучшими в прологе стали представители второй команды Архангельской области Александр Терентьев и Алексей Червоткин.

Второе место по итогам квалификации заняла первая команда Архангельской области, третьей стали лыжники команды ХМАО-Югры. Лучший индивидуальный результат показал лыжник Сергей Устюгов из команды ХМАО-Югры. В финал командного спринта проходят 15 лучших команд.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.
Командный спринт, классический стиль. Мужчины. Квалификация.

1. Архангельская область — 2 (Александр Терентьев, Алексей Червоткин) — 6.04,91.
2. Архангельская область — 1 (Савелий Коростелёв, Александр Большунов) — отставание 2,36 секунды.
3. ХМАО-Югра (Сергей Устюгов, Мирослав Куприн) +5,07.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Квалификация
20 марта 2024, среда. 10:30 МСК
Окончено
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