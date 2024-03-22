Степанова: Вяльбе не раз говорила, что я отличная эстафетчица. Я вновь это доказала

Олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова, представляющая команду Архангельской области, прокомментировала своё выступление на четвёртом этапе женской эстафеты на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке.

«Елена Валерьевна Вяльбе не раз говорила, что я отличная эстафетчица. Сегодня я вновь это доказала. Начала догонять с первых метров, нигде не давала себе слабину. Только так можно было настичь Елизавету Пантрину. Уверенная, чёткая победа. На втором круге спуск проходила с опаской, главное было устоять. Здесь непростой круг, надкостницы сводит. Погодные условия нисколько не мешали», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.

Эстафета, женщины.

1. Архангельская область (Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская, Вероника Степанова) — 53.32,1.

2. Тюменская область — 1 (Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Елизавета Пантрина) +12,8.

3. Республика Татарстан — 1 (Анастасия Доценко, Лилия Горбунова, Ирина Ибрагимова, Дарья Непряева) +12,8.