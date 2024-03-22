Сборная Архангельской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России

Сегодня, 22 марта, в Малиновке (Архангельская область) состоялась женская эстафетная гонка в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024. Победу в этой гонке одержала команда Архангельской области, в составе которой бежали лыжницы Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская и Вероника Степанова.

Второй стала команда Тюменской области, третье место заняла сборная Республики Татарстан.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.

Эстафета, женщины.

1. Архангельская область (Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская, Вероника Степанова) — 53.32,1.

2. Тюменская область — 1 (Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Елизавета Пантрина) +12,8.

3. Республика Татарстан — 1 (Анастасия Доценко, Лилия Горбунова, Ирина Ибрагимова, Дарья Непряева) +12,8.