Сборная Архангельской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России

Сегодня, 22 марта, в Малиновке (Архангельская область) состоялась женская эстафетная гонка в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024. Победу в этой гонке одержала команда Архангельской области, в составе которой бежали лыжницы Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская и Вероника Степанова.
Второй стала команда Тюменской области, третье место заняла сборная Республики Татарстан.
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.
Эстафета, женщины.
1. Архангельская область (Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская, Вероника Степанова) — 53.32,1.
2. Тюменская область — 1 (Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Елизавета Пантрина) +12,8.
3. Республика Татарстан — 1 (Анастасия Доценко, Лилия Горбунова, Ирина Ибрагимова, Дарья Непряева) +12,8.
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