Устюгов объяснил, почему бежал первый этап в мужской эстафете на чемпионате России

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, представляющий команду ХМАО-Югры, прокомментировал выступление на первом этапе мужской эстафеты на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке. Спортсмен передал эстафету седьмым.

«Начал классно. Гонкой в целом доволен. Всё прошло хорошо, подёргали друг друга с ребятами. В конце попробовал сделать отрыв, но я сел на спуск в лыжню, а она начала «подсасывать». Видимо, лыжи влаги набрали. Нужно было ехать рядом с лыжнёй. Почему бежал первый этап? Мне всегда хотелось пробежать именно первый этап в контактной борьбе на взрослом уровне. На чемпионатах мира, Олимпийских играх у меня не было такой возможности», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».