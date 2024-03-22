Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Устюгов объяснил, почему бежал первый этап в мужской эстафете на чемпионате России

Устюгов объяснил, почему бежал первый этап в мужской эстафете на чемпионате России
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, представляющий команду ХМАО-Югры, прокомментировал выступление на первом этапе мужской эстафеты на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке. Спортсмен передал эстафету седьмым.

«Начал классно. Гонкой в целом доволен. Всё прошло хорошо, подёргали друг друга с ребятами. В конце попробовал сделать отрыв, но я сел на спуск в лыжню, а она начала «подсасывать». Видимо, лыжи влаги набрали. Нужно было ехать рядом с лыжнёй. Почему бежал первый этап? Мне всегда хотелось пробежать именно первый этап в контактной борьбе на взрослом уровне. На чемпионатах мира, Олимпийских играх у меня не было такой возможности», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Степанова: Вяльбе не раз говорила, что я отличная эстафетчица. Я вновь это доказала
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android