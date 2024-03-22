Терентьев: сначала меня вообще не было в составе мужской эстафеты на ЧР

Российский лыжник Александр Терентьев, представляющий команду Архангельской области, прокомментировал выступление на первом этапе мужской эстафеты на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке. Спортсмен передал эстафету первым.

«Сегодня всё сработало отлично. Спасибо сервису – лыжи были великолепно подготовлены. Сначала меня вообще не было в составе эстафеты, но, честно говоря, для меня не было шоком, когда в итоге сказали, что бегу я. Ребята за меня переживали больше, чем за себя. Почему бегал плохо в сезоне? Болезнь. Не мог даже квалификацию пройти. Да и здесь командный спринт на зубах пробежал, вытащил из себя всё, что могу. Но сейчас чуть получше, хотя до финиша сезона осталось всего ничего», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».