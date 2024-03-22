Алексей Червоткин: самочувствие тяжёлое, все гонки через терпение

Российский лыжник Алексей Червоткин, представляющий команду Архангельской области, после выступления на втором этапе мужской эстафеты на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке рассказал о самочувствии.

«Самочувствие тяжёлое, оно и не было идеальным. Все гонки через терпение. Сложная погода, тяжёлое скольжение. Но где-то нам и на руку оно идёт. Саша Терентьев отлично свой этап прошёл. Честно, ожидал от него худшего», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

За команду Архангельской области в мужской эстафете выступают Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Савелий Коростелёв и Александр Большунов. Ранее в женской гонке победу одержала команда Архангельской области. Чемпионат России по лыжным гонкам в Малиновке завершится 24 марта.