Коростелёв: то, что Большунов финиширует в эстафете, добавляет ответственности

Российский лыжник Савелий Коростелёв, представляющий команду Архангельской области, прокомментировал своё выступление на третьем этапе мужской эстафеты на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке. Спортсмен передал эстафету четвёртому этапу первым.

«Мы с Денисом Спицовым постоянно менялись, работали на своём этапе. Отработали на двоих, убежали от третьего. Конечно, усталость уже чувствуется, и мышечная, и функциональная. Сейчас уже можно немного отдохнуть, чуть-чуть оклематься до финала Кубка России в Кировске, а потом уже отпуск. То, что Большунов финиширует, добавляет ответственности. Но, если ты при этом передашь ему эстафету с кем-то, это придаёт спокойствия», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».