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Большунов: боролись бы с норвежцами на ОИ таким составом? Главное — оказаться на Играх

Большунов: боролись бы с норвежцами на ОИ таким составом? Главное — оказаться на Играх
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос о том, смогла бы сборная России бороться с Норвегией в мужской эстафете на Олимпийских играх в составе, с которым выступила Архангельская область на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке.

«Главное – оказаться на Олимпиаде, а там уж мы разберёмся», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в составе сборной Архангельской области в этой гонке выступили Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Савелий Коростелёв и Александр Большунов. Команда одержала победу в эстафете. Второе место заняла команда Тюменской области, третьей стала сборная Республики Татарстан. Чемпионат России в Малиновке завершится 24 марта.

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