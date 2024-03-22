Большунов: Терентьев своим этапом всех успокоил, мне главное было не испортить

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов высказался о победе команды Архангельской области в мужской эстафете на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке.

«На самом деле сегодня всю работу сделали ребята. Особенно Саша Терентьев, поскольку непонятно было его самочувствие. Он показал себя во всей красе, своим этапом он всех ребят успокоил, передал эстафету первым. Мне же главное было не испортить то, что сделали остальные», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в составе сборной Архангельской области в этой гонке выступили Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Савелий Коростелёв и Александр Большунов. Команда одержала победу в эстафете. Второе место заняла команда Тюменской области, третьей стала сборная Республики Татарстан.