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Спицов: Малиновка не была готова к ЧР. Всё делается для картинки, не для качества

Спицов: Малиновка не была готова к ЧР. Всё делается для картинки, не для качества
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Российский лыжник Денис Спицов, представляющий команду Тюменской области, раскритиковал состояние лыжной трассы в Малиновке (Архангельская область) на Альфа-Банк чемпионате России — 2024.

«Вода кругом, на ближайшие ночи плюсовая температура. Кругом одна глина, состояние трассы оставляет желать лучшего. Изначально Малиновка не была готова к проведению соревнований. Круг сделали только за три недели до начала соревнований, всю глину разнесли по трассе. Потом снежком припорошили. Но всё делается только для картинки, а не для качества», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная Тюменской области заняла второе место в мужской эстафете на чемпионате России — 2024. Победителем гонки стала команда Архангельской области.

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