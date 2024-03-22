Биатлонистка стала второй в гонке на 5 км классикой на чемпионате Норвегии, уступив Венг

22-летняя норвежская биатлонистка Гро Ньёльстад Рандбю завоевала серебро в гонке с раздельным стартом на 5 км классическим стилем на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в Лиллехаммере.

Победительницей соревнований стала пятикратная чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Хейди Венг. Её преимущество над серебряным призёром составило 2,7 секунды. Лыжница Кристине Ставос Шистад проиграла Венг 39 секунд и заняла 21-е место в этой гонке.

«Я не совсем это осознала. Было весело и нервозно. Невероятно, что я смогла обогнать так много хороших лыжниц. В то же время мне, возможно, повезло с условиями, так как я стартовала раньше. И всё же всё прошло лучше, чем я ожидала», — приводит слова Рандбю NRK.