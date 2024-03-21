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Клебо и Тёнсет выиграли командный спринт на чемпионате Норвегии, братья Нортуги — вторые

Клебо и Тёнсет выиграли командный спринт на чемпионате Норвегии, братья Нортуги — вторые
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Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо в паре с Дидриком Тёнсетом выиграли командный спринт классическим стилем на чемпионате Норвегии.

Второе место заняли братья Петер и Эвен Нортуги.

«Ощущение совершенно ошеломляющее. Я уже отвык от этого. Все происходило очень быстро, а я потяжелел на пять килограммов», — приводит слова Петера Нортуга NRK.

В женском командном спринте уверенную победу одержали Мария Харц Меллинг и Кристине Ставос Шистад.

Ранее главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Носсум заявлял, что Петтер Нортуг может выступить на чемпионате мира в Тронхейме в 2025 году. Однако позже Нортуг заявил, что не будет участвовать в предстоящих соревнованиях. В 2018 году норвежский лыжник объявил о завершении профессиональной карьеры, однако в сезоне-2023/2024 выступил на этапе Кубка Норвегии.

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