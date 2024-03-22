Шведская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в спринте свободным стилем и четырёхкратная чемпионка мира Йонна Сундлинг выиграла три золотые медали подряд на чемпионате Швеции — 2024. Она стала победительницей во всех прошедших в рамках турнира гонках на данный момент.

В среду, 20 марта, Сундлинг стала лучшей в масс-старте свободным стилем на 20 км, на самом финише опередив Линн Сван, а вчера лыжница в паре с Эммой Рибом выиграла командный спринт.

Сегодня, 22 марта, Йонна Сундлинг победила в классической разделке на 10 км, более чем на полминуты опередив ближайшую преследовательницу — Эббу Андрессон (+32,0). Замкнула тройку сильнейших на этой дистанции Линн Сван, которая проиграла победительнице 43,6 секунды.